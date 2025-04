Ein geplanter Besuch von US-Vizepräsident James David Vance im Kolosseum in Rom hat am Samstagnachmittag für Ärger unter den Touristen gesorgt.

Besuch von Vance in Rom sorgt für Aufregung in der Stadt

Der Besuch von Vance in Rom sorgte für Aufregung in der Stadt. Am Freitag war es zu chaotischen Zuständen im römischen Nobelviertel Parioli gekommen, wo Vance und seine Familie logierten, da aus Sicherheitsgründen mehrere Straßen gesperrt wurden. Der Verkehr kam zum Erliegen, Bürger reagierten verärgert.

Bei seinem Besuch in Rom hat Vance am Freitag die italienische Premierministerin Giorgia Meloni getroffen. Am Samstag wurde er im Vatikan von Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin empfangen. Am Sonntag wird der zum Katholizismus übergetretene Vance auf dem Petersplatz der Ostermesse beiwohnen.