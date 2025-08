Bis zu 15.000 Dollar Kaution: Wer in die USA einreist, muss bald zahlen

Eine Reise in die USA könnte künftig teuer werden - zumindest für gewisse Staatsbürger. Die US-Regierung will künftig nämlich für die Einreise von Touristen und Geschäftsreisenden aus einigen Ländern eine Kaution in Höhe von bis zu 15.000 Dollar (umgerechnet rund 13.000 Euro) verlangen.

Damit solle sichergestellt werden, dass Einreisende „die Bedingungen ihrer Visa einhalten und die USA rechtzeitig verlassen“, hieß es in einer Mitteilung im US-Bundesregister.