US-Regierung entlässt alle Autoren des nationalen Klimaberichts

Die US-Regierung von Donald Trump hat laut einem Bericht der New York Times alle rund hundert freiwilligen Wissenschaftler und Experten entlassen, die an dem Nationalen Klimabericht der USA arbeiten. Der „Flaggschiff“-Bericht wird alle paar Jahre von der US-Bundesregierung erstellt und untersucht, wie sich steigende Temperaturen auf die menschliche Gesundheit, Landwirtschaft, Fischerei, Wasserversorgung, Verkehr, Energieproduktion und andere Aspekte der US-Wirtschaft auswirken werden.

Am Montag erhielten Forscher aus dem ganzen Land, die an der sechsten Ausgabe des nationalen Klimaberichts arbeiten sollten, eine E-Mail, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass der Umfang des Berichts „derzeit neu bewertet wird“ und alle Mitwirkenden entlassen werden.

Die Planung des Berichts war ursprünglich auf Anfang 2028 angesetzt. Laut Reuters wurde der Klimabericht zuvor vom Global Change Research Programme überwacht, das ebenfalls Anfang des Monats von der Trump-Administration aufgelöst wurde. Das Programm koordinierte Beiträge von 14 Bundesbehörden sowie hunderten externen Wissenschaftlern. Die Ergebnisse des Berichts sollten der Bundesregierung und den Gesetzgebern helfen, Entscheidungen zu Klimapolitik und finanziellen Prioritäten zu treffen.