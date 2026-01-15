Ausland

Trump-Erbe oder notwendige Maßnahme? USA stoppt Visa aus 75 Ländern

Migranten warten
Darunter Russland, Iran, Afghanistan, Brasilien, Thailand, Nigeria und Somalia. Thinktank: "Migrationsfeindlichste Agenda in der amerikanischen Geschichte".
15.01.26, 08:22

Die USA setzen die Bearbeitung von Einwanderungsvisa für Antragsteller aus 75 Ländern aus. Dies teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch mit. Die Aussetzung trete am 21. Jänner in Kraft. 

Zuerst hatte der Sender Fox News von diesem Schritt berichtet. In einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen internen Dokument des Ministeriums hieß es, alle Richtlinien, Vorschriften und Anweisungen würden genau unter die Lupe genommen.

Auf diese Weise solle ein Höchstmaß an Überprüfung und Sicherheitskontrolle für alle US-Visumantragsteller gewährleistet werden. Zudem bestehe bei Antragstellern aus diesen Ländern ein hohes Risiko, dass sie auf staatliche Leistungen in den USA angewiesen sein könnten. 

"Das Außenministerium wird von seiner seit langem bestehenden Befugnis Gebrauch machen, potenzielle Einwanderer für unzulässig zu erklären, die der öffentlichen Hand zur Last fallen und die Großzügigkeit des amerikanischen Volkes ausnutzen würden", sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Tommy Pigott.

Grönland: Auch Deutschland und Frankreich schicken Soldaten

Auch mehrere europäische Nicht-EU-Mitglieder auf der langen Liste

Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens gegen Einwanderung, seit Donald Trump vor knapp einem Jahr wieder als US-Präsident im Amt ist. Der Denkfabrik Cato Institute zufolge handelt es sich um die "migrationsfeindlichste Agenda in der amerikanischen Geschichte", die allein im nächsten Jahr rund 315.000 legale Einwanderer abweisen würde. Besuchervisa sind von der Regelung nicht betroffen. Die USA richten 2026 mit Mexiko und Kanada die Fußball-WM aus, 2028 finden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt.

Brisanter Gesetzentwurf im US-Senat soll Trump Grönland-Annexion verbieten

Die Aussetzung betrifft folgende Länder

  • Afghanistan
  • Ägypten
  • Albanien
  • Algerien
  • Antigua und Barbuda
  • Armenien
  • Aserbaidschan
  • Äthiopien
  • Bahamas
  • Bangladesch
  • Barbados
  • Belarus
  • Belize
  • Bhutan
  • Bosnien
  • Brasilien
  • Kambodscha
  • Kap Verde
  • Kolumbien
  • Kuba
  • Dominica
  • Dominikanische Republik
  • Elfenbeinküste
  • Eritrea
  • Fidschi
  • Gambia
  • Georgien
  • Ghana
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Haiti
  • Irak
  • Iran
  • Jamaika
  • Jemen
  • Jordanien
  • Kamerun
  • Kasachstan
  • Kirgisistan
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Laos
  • Libanon
  • Liberia
  • Libyen
  • Marokko
  • Moldau
  • Mongolei
  • Montenegro
  • Myanmar
  • Nepal
  • Nicaragua
  • Nigeria
  • Nordmazedonien
  • Pakistan
  • Republik Kongo
  • Russland
  • Ruanda
  • St. Kitts und Nevis
  • St. Lucia
  • St. Vincent und die Grenadinen
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Südsudan
  • Syrien
  • Tansania
  • Thailand
  • Togo
  • Tunesien
  • Uganda
  • Uruguay
  • Usbekistan

