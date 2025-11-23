Die eigene Familie stellt sich gegen Robert F. Kennedy

Es gibt kaum eine Familie in den USA, die die Politik der vergangenen Jahrzehnte so geprägt hat wie die Kennedys. Neben John F. Kennedy, dem 1963 ermordeten Präsidenten, und seinem ebenfalls erschossenen Bruder Robert bekleideten Dutzende Familienmitglieder öffentliche Ämter; bis Jänner war mit Victoria Reggie Kennedy auch ein Spross der Dynastie Botschafterin in Österreich.

Nicht immer waren die Mitglieder der Demokraten-Dynastie politisch ganz auf einer Linie, am meisten davon wich aber Robert F. Kennedy jun. ab: Der Sohn von JFKs Bruder wurde Anfang des Jahres unter dem Republikaner Donald Trump Gesundheitsminister, und seine eher unkonventionelle Politik sorgt nun auch für politische für massive Familienzwistigkeiten. Seine Großcousine Tatiana Schlossberg, eine Enkelin von JFK, griff ihn nun öffentlich in einem Essay im New Yorker an: Die 35-Jährige ist seit einiger Zeit unheilbar an Krebs erkrankt und wirft ihrem Großcousin Robert – kurz Bobby – vor, eine „Blamage“ für die Familie zu sein. „Während ich immer mehr Zeit unter der Obhut von Ärztinnen, Krankenschwestern und Forschern verbrachte, die sich für die Verbesserung des Lebens anderer einsetzten, musste ich mit ansehen, wie Bobby fast eine halbe Milliarde Dollar für die Forschung an mRNA-Impfstoffen kürzte. Einer Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt werden könnte“, schreibt die frühere New-York-Times-Umweltjournalistin.

Bruder will in Kongress Auch ihr Bruder Jack Schlossberg, der als Autor für das Time Magazine, die Washington Post und Politico gearbeitet hat, tritt seinem Großcousin entgegen, allerdings auf politischer Ebene. Der 32-jährige Harvard-Jurist kandidiert bei den Midterms im Herbst für einen Sitz New Yorks im Repräsentantenhaus, natürlich für die Demokraten. Mit „Bobby“ geht er weniger sanft um als seine Schwester: In einem MSNBC-Interview sagte er, Trump sei „so besessen von den Kennedys, dass er einen von ihnen eingefangen und in sein Kabinett gesteckt hat – einen tollwütigen Hund.“ Trump habe ihm ein „Halsband umgelegt“ und lasse ihn „bellen, Lügen verbreiten, Fake News streuen.“ Der kürzliche Masernausbruch in den USA sei „direktes Ergebnis seiner Handlungen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MANDEL NGAN Jack Schlossberg kandidiert für den Kongress.