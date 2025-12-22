Ausland

"Werden sonst niemals zurückkommen": USA drängen Migranten zur Ausreise

US Homeland Security Secretary Noem testifies before House Committee
Mit einer Verdreifachung der Prämie auf 3.000 Dollar wollen die USA illegale Migranten zur freiwilligen Ausreise bewegen. Der Flug ist kostenlos.
22.12.25, 19:52

Die USA wollen mit einer Verdreifachung der Prämie ⁠auf 3.000 Dollar vermehrt Migranten zur freiwilligen Ausreise bewegen. Das Angebot richte sich an Menschen, die sich illegal in den USA aufhielten und sich bis zum Jahresende für eine Ausreise entschieden, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) am Montag mit. Es umfasse zudem einen kostenlosen Flug in das jeweilige Heimatland.

"Wenn wir sie finden, werden sie niemals zurückkommen"

"Illegale Ausländer ("Illegal aliens") sollten dieses Geschenk annehmen und freiwillig ausreisen", erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. "Denn wenn sie es nicht tun, werden wir sie finden, werden sie verhaften, und sie werden niemals zurückkommen."

Trump will jeden abschieben, der "keinen Nettogewinn darstellt"

Weitere Verschärfung wird vorbereitet

US-Präsident Donald Trump hat sein Amt im Jänner mit der Ankündigung angetreten, Ausweisungen im großen Stil vorzunehmen und die Einwanderungspolitik deutlich zu verschärfen. So sollen jährlich eine Million Einwanderer abgeschoben werden. Bisher sind es in diesem Jahr rund 622.000. Für 2026 wird eine nochmalige Verschärfung vorbereitet. US-Beamten zufolge sollen dazu Tausende weitere Mitarbeiter eingestellt, neue Haftanstalten eröffnet und externe Firmen mit der Fahndung nach Personen ohne legalen Status beauftragt werden.

Das Heimatschutzministerium hatte im Mai erklärt, die Kosten für Festnahme, Inhaftierung und Abschiebung einer Person ohne legalen Status lägen im Schnitt bei rund 17.000 Dollar.

Agenturen, pres  | 

