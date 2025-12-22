"Werden sonst niemals zurückkommen": USA drängen Migranten zur Ausreise

Die USA wollen mit einer Verdreifachung der Prämie ⁠auf 3.000 Dollar vermehrt Migranten zur freiwilligen Ausreise bewegen. Das Angebot richte sich an Menschen, die sich illegal in den USA aufhielten und sich bis zum Jahresende für eine Ausreise entschieden, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) am Montag mit. Es umfasse zudem einen kostenlosen Flug in das jeweilige Heimatland.

"Wenn wir sie finden, werden sie niemals zurückkommen"

"Illegale Ausländer ("Illegal aliens") sollten dieses Geschenk annehmen und freiwillig ausreisen", erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. "Denn wenn sie es nicht tun, werden wir sie finden, werden sie verhaften, und sie werden niemals zurückkommen."