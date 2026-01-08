ICE-Beamter erschoss Frau: Angst vor einem zweiten Fall Floyd

Schon wieder Minneapolis, und wieder geht es um eskalierende Behördengewalt: Am Mittwoch schoss unweit jener Stelle, wo vor sechs Jahren der Schwarze George Floyd von Polizisten getötet wurde, ein Beamter der umstrittenen US-Migrationseinheit ICE auf eine Frau. Er eröffnet inmitten von Protesten gegen die Trump-Behörde das Feuer auf die 37-jährige Renee Good, die gerade am Steuer eines Autos saß – die Mutter dreier Kinder starb danach im Spital.

Proteste gegen Gewalt durch ICE-Beamte Seit Monaten wird im ganzen Land gegen das gewaltvolle Vorgehen von ICE demonstriert – die Beamten von Trumps mit Milliarden ausgestatteter Einwanderungsbehörde gerieren sich oft wie Soldaten, zerren vermummt Menschen aus Autos oder aus ihren Wohnungen zerren, weil diese vermeintlich keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Seit dem Vorfall in Minneapolis geht nun die Angst um, dass die Proteste so ausufern wie nach dem Fall Floyd 2020: Unter dem Motto Black Lives Matter (BLM) waren damals Hunderttausende gegen Polizeigewalt gegen Schwarze auf die Straßen gegangen. Die jetzt erschossene Frau war zwar weiß, die Umstände ihres Todes tragen aber ähnliche Züge: Die Behörde behauptet, Good habe als Teilnehmerin der Proteste einen Beamten rammen wollen; das Heimatschutzministerium sprach von einem „Akt inländischen Terrorismus’“. Auch US-Präsident Donald Trump, der sich auch schon an den BLM-Protesten abgearbeitet hatte, behauptete das: Er schrieb, Good – eine US-Bürgerin – sei selbst schuld an ihrem Tod. Der Beamte habe sie „in Notwehr erschossen“; der schwer verwundete Mann erhole sich im Krankenhaus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STEPHEN MATUREN