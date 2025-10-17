Zoll-Einnahmen reduzieren US-Defizit, aber Daten "zutiefst beunruhigend"

In den USA ist das Haushaltsdefizit im abgelaufenen Fiskaljahr 2025 leicht gesunken. Es verringerte sich um 41 Milliarden auf 1,775 Billionen Dollar ((1,524 Billionen Euro) , teilte das Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Dabei glichen höhere Einnahmen aus den von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zöllen und drastische Kürzungen im Bildungsetat gestiegene Ausgaben für Gesundheit, Rente und die Zinslast aus.

Entwicklung kaschiert grundlegende Probleme

Im Fiskaljahr 2024 hatte das Defizit noch 1,817 Billionen Dollar betragen. Es ist der erste Rückgang des jährlichen Defizits seit 2022.