Trump: Werde gegen Harvard gewinnen

Im Streit um das von der US-Regierung angeordnete Aufnahmeverbot für ausländische Studierende an der Eliteuniversität Harvard glaubt US-Präsident Donald Trump an einen "Sieg" seiner Regierung.

"Habt keine Angst, die Regierung wird am Ende gewinnen", schrieb Trump am Montag auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er werde der "sehr antisemitischen Hochschule" drei Milliarden Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) wegnehmen und diese an "Handelsschulen im ganzen Land" verteilen.