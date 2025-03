Fast wie Dagobert Duck: Donald Trump vergoldet das Oval Office

Nichts spiegelt so sehr die eigene Persönlichkeit, die eigene Weltansicht wider, wie die persönliche Inneneinrichtung. Böse Zungen würden an dieser Stelle behaupten, dass dies auf keine andere Person so sehr zutrifft, wie auf Donald Trump:

Der aktuelle US-Präsident ist gerade dabei, das Oval Office im Weißen Haus nach seinem Geschmack zu gestalten. Das steht ihm zu, wie jedem anderen US-Präsidenten auch. Doch auch in Sachen Inneneinrichtung sticht der 78-jährige Republikaner heraus, lässt er doch seiner Vorliebe für glänzendes Gold freien Lauf. Protzen statt kleckern heißt es bei den Möbelstücken und anderen Raumdekos, Minimalismus und Zurückhaltung ist auch hier nicht Trumps Sache.