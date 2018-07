US-weiter Streit um Schusswaffen aus dem 3D-Drucker

Immer wieder richten Todesschützen in den USA Massaker an, trotzdem sind Waffen in Amerika sehr leicht zu bekommen. Die Organisation Defense Distributed will ab Mittwoch Waffenpläne für 3D-Drucker ins Netz stellen - und damit ein neues Zeitalter einläuten. Ein außergerichtlicher Vergleich mit der US-Regierung erlaubt ihr diesen Schritt. Eine Klage soll dies nun verhindern.

Lange Liste an Massakern

10 Tote bei einer Schießerei an einer High School in Santa Fe im Mai, 17 Tote an einer Schule in Parkland im April, 59 Tote bei einem Musikfestival in Las Vegas im Oktober 2017. Die Liste von Massakern in den USA, bei denen Angreifer wahllos das Feuer eröffnet haben, könnte beliebig fortgesetzt werden.

Aus europäischer Sicht sind die Waffengesetze in den USA - wo das Recht, eine Waffe zu tragen, in der Verfassung festgeschrieben ist - absurd lax. Jetzt kommt eine neue Dimension hinzu: Eine Organisation in Texas hat angekündigt, an diesem Mittwoch Pläne ins Netz zu stellen, mit denen sich eine Schusswaffe am 3D-Drucker herstellen lässt.

"Das Zeitalter der herunterladbaren Waffe beginnt offiziell", heißt es auf der Internetseite von Defense Distributed. Das Motto der Organisation: "Entwicklung von privater Verteidigungstechnologie im öffentlichen Interesse."