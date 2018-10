US-Verteidigungsminister sieht sich weiter "im Team" von Trump

Trotz der von US-Präsident Donald Trump angeheizten Spekulationen über sein mögliches Ausscheiden aus der Regierung steht Verteidigungsminister Jim Mattis weiter hinter seinem Chef. "Ich bin in seinem Team", sagte Mattis am Dienstag während eines Flugs nach Ho-Tschi-Minh-Stadt in Vietnam. "Wir haben niemals darüber gesprochen, dass ich gehe."

Er habe auch seit den jüngsten Äußerungen Trumps nicht mehr mit dem US-Präsidenten gesprochen. "Wir machen einfach weiter unseren Job." Trump hatte am Sonntag dem Sender CBS gesagt, es "könnte sein", dass Mattis sein Amt aufgeben werde. "Ich glaube, er ist eine Art Demokrat, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen", sagte er in Anspielung auf die ihm verhasste Demokratische Partei. "Aber General Mattis ist ein guter Mann. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Er könnte gehen. Ich meine, irgendwann geht jeder."