US-Sanktionen gegen Türkei: "Konstruktiver" Dialog in Singapur

US-Außenminister Mike Pompeo und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu haben sich am Freitag am Rande des ASEAN-Regionalforums in Singapur darauf verständigt, die Bemühungen um eine Lösung für die zwischen den beiden Ländern aufgekommenen Streitfragen fortzusetzen. Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.

Dies geschah als Reaktion auf das Vorgehen der türkischen Justiz gegen den US-Pastor Andrew Brunson. Ankara drohte daraufhin mit Gegenmaßnahmen.

Cavusoglu kündigte nach dem Gespräch an, das Treffen sei "äußerst konstruktiv" verlaufen. "Wenn wir zurück in unseren Ländern sind, werden wir weiterhin gemeinsame Schritte setzen, um diese Probleme zu lösen und werden weiterhin zusammenarbeiten." Er sagte weiter, er habe in dem Gespräch auch deutlich gemacht, dass man "mit drohender Sprache und Sanktionen nichts erreichen kann". Vor dem Treffen hatten Cavusoglu und Pompeo bereits miteinander telefoniert.