US-Regierung plant Einsatz gegen Migranten in New Orleans

Das US-Heimatschutzministerium hat einen Einsatz gegen Migranten in einer weiteren demokratisch-regierten US-Stadt angekündigt: New Orleans. Das Vorgehen in der Stadt im Bundesstaat Louisiana richte sich gegen kriminelle Migranten, etwa solche, die nach Festnahmen wieder freigelassen worden seien, teilte das Ministerium mit. Laut New York Times hatten allerdings die meisten Personen, die zuvor bei Einsätzen von US-Beamten festgenommen wurden, keine kriminelle Vergangenheit.

Aus der Mitteilung des Heimatschutzministeriums ging nicht hervor, welche und wie viele Bundesbeamte in New Orleans eingesetzt werden sollen und für wie lange. US-Präsident Donald Trump hatte erst am Dienstag zudem angedeutet, bald auch Soldaten der Nationalgarde in New Orleans einsetzen zu wollen. Der republikanische Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, habe ihn um Hilfe in der Stadt gebeten, betonte Trump. "Wir werden in ein paar Wochen dorthin gehen".