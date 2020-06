Noch einmal: Clinton gegen Bush?

Nach Jahren des Verdrängens und Vergessens taucht er plötzlich wieder in der Öffentlichkeit auf – der Name Bush. Mit einem Marathon an Auftritten und Interviews für die wichtigsten US-Fernsehshows warb Jeb Bush, der frühere Gouverneur von Florida, offiziell für sein neues Buch „Immigration Wars“. Jeb Bush hat es gemeinsam mit dem konservativen Rechtsanwalt Clint Bolick geschrieben. In der Streitschrift stellt sich Bush gegen die offizielle Linie der Republikanischen Partei in der Immigrationsdebatte. Das mag nur Theaterdonner sein. Auf was er eigentlich ziele, so sagt man ihm nach, sei, in die Fußstapfen seines Vaters George H. Bush und seines älteren Bruders George W. Bush zu treten und sich als Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl 2016 schon einmal ins rechte Licht zu rücken.

Noch bevor der Moderator der TV-Sendung „Face the Nation“ auf CBS zur Frage ansetzt, lächelt Bush, weil er schon weiß, was kommt. Ob er überlege, 2016 als Präsident zu kandidieren? „Meine große Entscheidung war, mich selbst zu zwingen, nicht darüber nachzudenken... Bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, über das nachzudenken, was in der Zukunft liegt. Wir hatten ja gerade eine Wahl“, antwortet Bush. Im Fernsehen wirkt er entspannt und selbstbewusst, oft zieht ein gutmütiges Lächeln über sein Gesicht. „Vier Jahre ist eine lange Zeit, und es ist besser, dass ich mich auf das konzentriere, was ich gerade tue“, verkündet er.

Was er gerade tut, ist nicht viel. 2007 endete seine Amtszeit als Gouverneur. Seitdem hat er kein öffentliches Amt geführt. Das Buch zur Immigration war sein erster großer öffentlicher Auftritt seit Jahren. Damit scheint er aber einige seiner Parteifreunde bereits irritiert zu haben. Der dritte Bush redet gegen die neue Linie der Republikaner, die sich eine Art Amnestie für bestimmte illegale Einwanderer vorstellen können. „Eine Einbürgerung ist eine unverdiente Belohnung für ein Verhalten, das wir uns nicht leisten können zu ermutigen“, schreibt Bush dagegen. Das aber gefällt seinen Parteifreunden, den Republikanern, nicht. Ihr Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hatte im November gegen Barack Obama verloren, auch, weil er nicht genug Latino-Wähler anziehen konnte. Nun will sich die Partei mehr um diese Stimmen bemühen.

Der 60-jährige Jeb Bush hat eine enge Verbindung zu den Latinos. Seit vier Jahrzehnten ist er mit der Mexikanerin Columba Garnica Gallo verheiratet. „Er ist praktisch ein Kubaner. Er spricht Spanisch besser als die meisten von uns“, hat einmal der republikanische Senator aus Florida, Marco Rubio, über ihn gesagt.

Jeb Bush sei eine liberale Figur, die die republikanischen Reihen vereinen könnte, nur spüre man in der Partei eine gewisse Müdigkeit gegenüber dem Bush-Clan, sagte ein enger Mitarbeiter eines republikanischen Senators, der unbenannt bleiben wollte. Jeb Bush sieht aber kein Problem darin, sagte er in einem Interview Fox News. „Ich liebe meinen Bruder, ich bin stolz auf seine Leistungen. Ich liebe meinen Vater. Ich bin stolz, ein Bush zu sein, und wenn ich für das Amt des Präsidenten kandidieren würde, wäre das nicht wegen irgendetwas in meiner DNA. Es wäre, weil es das Richtige für meine Familie ist, weil die Bedingungen stimmen, und ich etwas zu bieten habe.“

Man sagt den Amerikanern nach, dass sie vernarrt sind in Dynastien – in die Rockefellers, Kennedys, die Clintons. Bei den Bushs stehen die Aktien schlechter: Zwei unpopuläre Kriege in Afghanistan und im Irak und die Mega-Finanzkrise von 2008/’09 gehen auf das Konto von George W. Bush.