US-Einreiseverbot auf Syrien und weitere Staaten ausgeweitet

US-Präsident Donald Trump hat das Einreiseverbot in die USA auf noch mehr Länder ausgeweitet. Betroffen sind sieben weitere Länder, darunter Syrien, sowie Inhaber von Reisedokumenten der Palästinenser-Regierung. Die Maßnahme richte sich gegen Staaten mit anhaltenden und schwerwiegenden Mängeln bei Sicherheitsüberprüfungen und dem Informationsaustausch, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Das Verbot gilt ab dem 1. Jänner für Bürger aus Burkina Faso, Mali, Niger, dem Südsudan und Syrien. Für Laos und Sierra Leone, für die bisher nur teilweise Beschränkungen galten, gilt das Verbot nun uneingeschränkt. Zudem werden für 15 weitere Länder teilweise Beschränkungen eingeführt.