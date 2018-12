In der russischen Hauptstadt Moskau ist Agenturberichten zufolge ein US-Bürger wegen Spionageverdachts verhaftet worden. Der Inlandsgeheimdienst FSB erklärte örtlichen Nachrichtenagenturen zufolge am Montag, ein Verfahren sei gegen ihn eröffnet worden. Der Amerikaner sei am 28. Dezember festgenommen worden.