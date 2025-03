US-Botschaft warnt vor erhöhtem Anschlagsrisiko in Syrien

Die US-Botschaft in Syrien hat ihre Bürger vor einem erhöhten Anschlagsrisiko am bevorstehenden Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gewarnt. In einer am Freitagabend auf der Website der Botschaft veröffentlichten Erklärung verwies sie US-Bürger auf "die erhöhte Möglichkeit von Angriffen während des Festes Eid al-Fitr, die Botschaften, internationalen Organisationen und öffentlichen Einrichtungen in Damaskus gelten könnten".

Als mögliche Angriffsmethoden nannte die US-Botschaft "Einzel-Attentäter, bewaffnete Angriffe oder die Verwendung von Sprengsätzen". In Syrien hatten von Islamisten angeführte Rebellengruppen Anfang Dezember den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt, unter dem 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen war. Die Sicherheitslage in dem Land ist weiterhin angespannt.