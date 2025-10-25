UNO-Staaten unterzeichnen Abkommen gegen Cyberkriminalität

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rund 60 Staaten wollen am Wochenende in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ein UNO-Abkommen gegen Cyberkriminalität unterzeichnen. Dieses soll die internationale Zusammenarbeit gegen Vergehen wie etwa Betrug per E-Mail (Phishing) und Hassrede im Internet verbessern, stößt jedoch bei Aktivisten und Technologiekonzernen auf Kritik. Die EU, die USA und Kanada haben Diplomaten zur Unterzeichnung entsandt. Österreich zählt zu den ersten Unterzeichnerstaaten. Wie das Wiener Außenamt am Samstag auf sozialen Medien mitteilte, sei Österreich "stolz" auf die Unterzeichnung der Konvention. Diese "macht den Cyberspace für uns alle sicherer" und bekräftige auch die Rolle Wiens als UNO-Standort, hieß es mit Blick auf das für das Vertragswerk relevante UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämfpung (UNODC). Dieses hat seinen Sitz in der Wiener UNO-City.

Das Abkommen tritt in Kraft, sobald es von 40 Staaten ratifiziert wurde. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge verursacht Cyberkriminalität weltweit jährlich Schäden in Billionenhöhe. "Der Cyberraum ist zu einem fruchtbaren Boden für Kriminelle geworden", sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Eröffnungsrede. "Jeden Tag sorgen ausgeklügelte Betrügereien dafür, dass Familien um ihr Geld gebracht werden, Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren und unsere Volkswirtschaften um hohe Summen geschädigt werden."