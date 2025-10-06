Drastische Kürzungen bei UNHCR: Tausende Stellen gestrichen

Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) hat angesichts von Mittelkürzungen durch unterstützende Regierungen in diesem Jahr fast 5.000 Stellen gestrichen. "Das ist mehr als ein Viertel unserer gesamten Belegschaft", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Montag. Wahrscheinlich werde es weitere Entlassungen geben. Von den Stellenkürzungen seien sowohl Festangestellte als auch befristete Mitarbeiter betroffen, sagte ein UNHCR-Sprecher.

UNHCR streicht fast 5.000 Stellen: "Zahlen sind düster"

"Die Zahlen sind düster", sagte Grandi weiter. Das Flüchtlingshochkommissariat werde am Ende des Jahres voraussichtlich über ein Budget von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar (3,34 Milliarden Euro) verfügen - das sei ein Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.