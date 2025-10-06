Ausland

Drastische Kürzungen bei UNHCR: Tausende Stellen gestrichen

UNHCR's 76th annual Executive Committee in Geneva
Als Folge von Mittelkürzungen durch unterstützende Regierungen musste das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) fast 5.000 Stellen streichen.
06.10.25, 19:37
Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) hat angesichts von Mittelkürzungen durch unterstützende Regierungen in diesem Jahr fast 5.000 Stellen gestrichen. "Das ist mehr als ein Viertel unserer gesamten Belegschaft", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Montag. Wahrscheinlich werde es weitere Entlassungen geben. Von den Stellenkürzungen seien sowohl Festangestellte als auch befristete Mitarbeiter betroffen, sagte ein UNHCR-Sprecher.

UNHCR streicht fast 5.000 Stellen: "Zahlen sind düster"

"Die Zahlen sind düster", sagte Grandi weiter. Das Flüchtlingshochkommissariat werde am Ende des Jahres voraussichtlich über ein Budget von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar (3,34 Milliarden Euro) verfügen - das sei ein Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weltweit über 122 Millionen Vertriebene: Zahl erneut gestiegen

Von den Kürzungen sind laut Grandi alle Länder und Bereiche betroffen, in denen das UNHCR aktiv ist. "Schulen wurden geschlossen, die Lebensmittelhilfe heruntergefahren", sagte der UNHCR-Chef. Zudem hätten beispielsweise Programme zur Vorbeugung gegen Gewalt gegen Frauen und die psychologische Betreuung von Folteropfern eingestellt werden müssen.

Vor allem US-Kürzungen traf UNHCR stark

Das UNHCR wurde insbesondere von den Kürzungen der US-Auslandshilfen durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump schwer getroffen. Die USA hatten zuvor als wichtigster Geldgeber des UNHCR 40 Prozent der Mittel gestellt. Aber auch weitere wichtige Geberstaaten haben ihre Unterstützung zurückgefahren.

(Agenturen, pres)  | 

