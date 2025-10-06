Drastische Kürzungen bei UNHCR: Tausende Stellen gestrichen
Zusammenfassung
- Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) streicht aufgrund von Mittelkürzungen fast 5.000 Stellen, was mehr als ein Viertel der Belegschaft entspricht.
- Das UNHCR-Budget sinkt dieses Jahr um 25 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar, was zu Schließungen von Schulen, Kürzungen bei Lebensmittelhilfe und dem Stopp wichtiger Programme führt.
- Hauptursache sind vor allem die drastischen Kürzungen der US-Auslandshilfen, aber auch andere Geberstaaten haben ihre Unterstützung reduziert.
Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) hat angesichts von Mittelkürzungen durch unterstützende Regierungen in diesem Jahr fast 5.000 Stellen gestrichen. "Das ist mehr als ein Viertel unserer gesamten Belegschaft", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Montag. Wahrscheinlich werde es weitere Entlassungen geben. Von den Stellenkürzungen seien sowohl Festangestellte als auch befristete Mitarbeiter betroffen, sagte ein UNHCR-Sprecher.
UNHCR streicht fast 5.000 Stellen: "Zahlen sind düster"
"Die Zahlen sind düster", sagte Grandi weiter. Das Flüchtlingshochkommissariat werde am Ende des Jahres voraussichtlich über ein Budget von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar (3,34 Milliarden Euro) verfügen - das sei ein Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Von den Kürzungen sind laut Grandi alle Länder und Bereiche betroffen, in denen das UNHCR aktiv ist. "Schulen wurden geschlossen, die Lebensmittelhilfe heruntergefahren", sagte der UNHCR-Chef. Zudem hätten beispielsweise Programme zur Vorbeugung gegen Gewalt gegen Frauen und die psychologische Betreuung von Folteropfern eingestellt werden müssen.
Vor allem US-Kürzungen traf UNHCR stark
Das UNHCR wurde insbesondere von den Kürzungen der US-Auslandshilfen durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump schwer getroffen. Die USA hatten zuvor als wichtigster Geldgeber des UNHCR 40 Prozent der Mittel gestellt. Aber auch weitere wichtige Geberstaaten haben ihre Unterstützung zurückgefahren.
