Ungarn: Massen folgten Aufruf von Magyar zur Protestaktion

Menschenmassen sind am Samstag dem Aufruf von Péter Magyar, Vorsitzender der Partei „Respekt und Freiheit“ (TISZA), zur Demonstration gegen den rechtskonservativen Premier Viktor Orbán und seine Regierung in der Budapester Innenstadt gefolgt. Die Großkundgebung stand unter dem Motto „Macht Euch bereit“. Nach Worten von Magyar hat vor einem Jahr eine neue Zeitrechnung begonnen, gemeinsam mit dem Entschluss, keine Angst mehr zu haben in der eigenen Heimat.

Die TISZA sei das Gesicht der Veränderungen, erklärte Magyar. „Wir werden die Nation erneut vereinen, ob es denen gefällt oder nicht." Zugleich erinnerte er an die Probleme des Landes, wie im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen und an die Milliardäre der Orbán-Dynastie. Diese hat „Euer Geld gestohlen, sich an Euch bereichert“, konstatierte Magyar. In 15 Jahren sei Ungarn zu einem der ärmsten Länder der EU geworden und Orbán zu einem der reichsten Männer Europas. Dabei habe Ungarn mehr verdient, beklagte der TISZA-Chef.