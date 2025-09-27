Ungarn und Kroatien: Erdöl-Streit eskaliert

Der Streit zwischen Ungarn und Kroatien wegen der Transport- und Transitgebühren für russisches Erdöl nach Ungarn spitzt sich zu. Dabei bezichtigen einander beide Seiten der "Profitgier".

Der ungarische Außenminister Pèter Szijjártó hatte Kroatien vorgeworfen, es würde die durch den Ukraine-Krieg verursachte Krise ausnutzen und einen Kriegsaufschlag auf das über die Adria-Pipeline nach Ungarn gelieferte Erdöl einheben.