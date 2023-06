"Unerwünscht": Russland verbietet Umweltorganisation WWF

Die Generalstaatsanwaltschaft in Russland hat die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) für unerwünscht erklärt und damit faktisch verboten.

"Unter dem Vorwand des Umweltschutzes" behindere der WWF die industrielle Erschließung der Arktis, den Abbau von Rohstoffen in der Polarzone und den Ausbau der an Russlands Arktisküste entlangführenden Nordostpassage, begründete die Behörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung das Verbot.

Im Mai hatte die Staatsanwaltschaft bereits die Arbeit von Greenpeace in Russland verboten.