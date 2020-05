Unbeugsame Malala erhielt hohe Auszeichnung

Die 16-jährige pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai erhielt in London von einer britischen Menschenrechtsorganisation den Anna-Politkowskaja-Preis. Diese Auszeichnung wird an Frauen verliehen, die sich in Konfliktgebieten für Menschenrechte einsetzen. „Ich hoffe, so mutig sein zu können, wie die 2006 ermordete russische Journalistin“, sagte Malala.

Berühmt wurde die junge Frau, als sie vor einem Jahr von den radikal-islamischen Taliban angegriffen wurde. Diese schossen Malala in den Kopf, weil sie sich in ihrer Heimat für das Recht der Mädchen auf Schulbildung eingesetzt hatte. Die damals 15-Jährige überlebte schwer verletzt und hat ihren Wohnsitz jetzt in Großbritannien.

Die geehrte Bloggerin, deren Buch am Dienstag erscheint („I am Malala“), ist auch für den heurigen Friedensnobelpreis nominiert.