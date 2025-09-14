Ausland

Mindestens 120 Milliarden: Ukraine benötigt Finanzhilfe für Verteidigung

Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal
Die Ukraine benötigt bis 2026 mindestens 120 Milliarden Dollar für Verteidigung. Ansonsten riskiere man weiteres Land an Russland zu verlieren.
14.09.25, 07:26
Kommentare

Die Ukraine braucht nach eigenen Angaben im nächsten Jahr mindestens 120 Milliarden Dollar (102,3 Milliarden Euro), um die russischen Angreifer zu bekämpfen

Ukraine benötigt 120 Milliarden Dollar im Krieg gegen Russland

Zudem sei ein ähnlicher Betrag zur "Aufrechterhaltung der Armee" notwendig, selbst wenn der Krieg beendet wäre, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Samstag bei einer Konferenz in Kiew.

Eingefrorenes Russen-Vermögen: EU überwies Ukraine bereits 10 Milliarden Euro

Die Ukraine gibt etwa ein Drittel ihrer gesamten Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus und ist auf Finanzhilfen von ihren westlichen Verbündeten angewiesen. Die Ukraine riskiere, weiteres Land an Russland zu verlieren, wenn sie auf dem Schlachtfeld weiterhin finanziell unterlegen sei, sagte Schmyhal. 

Ukraine: Eingefrorene russische Vermögenswerte beschlagnahmen

Er schlug vor, eingefrorene russische Vermögenswerte im Westen zu beschlagnahmen, um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren, und sagte, die Ukrainer trügen nach dreieinhalb Jahren Krieg bereits eine erhebliche Steuerbelastung.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch vorgeschlagen, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, um einen "Reparationskredit" für die Ukraine zu finanzieren; sie betonte jedoch, dass der 27 Mitgliedstaaten umfassende Block die Vermögenswerte selbst nicht beschlagnahmen werde.

(Agenturen, pres)  | 

Kommentare