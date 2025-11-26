Ukraine-Krieg: Meinl-Reisinger fordert eigenen europäischen Plan

Kurz vor Beratungen der EU-Außenminister zum US-Friedensplan für die Ukraine hat die österreichische Chefdiplomatin Beate Meinl-Reisinger (Neos) die Notwendigkeit für einen eigenen Plan der Europäer betont. "Dies ist ein Schicksalsmoment der Europäischen Union", sagte Meinl-Reisinger am Rande ihres Besuchs in der albanischen Hauptstadt Tirana gegenüber Journalisten. Die Außenministerin sieht auch die Notwendigkeit für Gespräche der Europäer mit Moskau.

"Über kurz oder lang führt für Europa kein Weg daran vorbei, selber einen Plan zu haben und mit Russland zu sprechen", sagte Meinl-Reisinger. "Es ist wichtig, einen eigenen Plan zu haben, auch in Zusammenarbeit mit den USA."