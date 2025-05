Ukraine: Stalin-Büste in von Russland kontrolliertem Melitopol enthüllt

Die kremlnahe Kommunistische Partei Russlands hat in der von Russland kontrollierten südukrainischen Stadt Melitopol eine Büste des sowjetischen Diktators Joseph Stalin enthüllt. Die Partei erklärte am späten Donnerstag, es sei das erste Stalin gewidmete Monument in "Noworossija", wie Moskau annektierte Teile der Ukraine bezeichnet. Die Einweihung erfolgte damit einen Tag vor der Militärparade in Moskau anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren.

Stalin, der die Sowjetunion im Krieg gegen NS-Deutschland anführte und dafür bis heute von vielen Menschen in Russland als Held angesehen wird, war auch für Hunger, Terror und Unterdrückung in der eigenen Bevölkerung verantwortlich. Unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der sowjetische Diktator jedoch eine Rehabilitation erfahren. Regelmäßig führt Stalin Umfragen in Russland über die am meisten respektierten und bewunderten historischen Persönlichkeiten an.