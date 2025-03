Ukraine und IWF einigten sich auf weitere 400 Mio. Dollar

Die Einigung wurde bei einem offiziellen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus bekannt gegeben. Die beiden Politiker gerieten bei dem Treffen über den Krieg in der Ukraine heftig aneinander.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Ukraine haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das die Auszahlung von weiteren 400 Millionen Dollar (aktuell 384,21 Mio. Euro) an die Ukraine ermöglicht. Mit der am Freitag erzielten Einigung soll der für die Ukraine freigegebene Betrag auf 10,1 Milliarden Dollar erhöht werden. Insgesamt sind 15,5 Milliarden Dollar im Rahmen eines auf eine Dauer von vier Jahren angelegten Hilfspakets vorgesehen.

"Leistung der Ukraine bleibt solide"

"Die Leistung der Ukraine bleibt solide", trotz "schwieriger Bedingungen", schrieb der IWF in einer Erklärung. Die Aussichten blieben "außergewöhnlich unsicher", da der Krieg weiterhin "einen hohen Preis für die Menschen, die Wirtschaft und die Infrastruktur der Ukraine fordert".

Der Leiter der IWF-Mission in der Ukraine, Gavin Gray, erwartet, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Ukraine 2025 auf 2,3 Prozent verlangsamen wird - 2024 lag es bei 3,5 Prozent. "Dies spiegelt die Schwierigkeiten wider, die durch den Mangel an Arbeitskräften, die beschädigte Energieinfrastruktur und den anhaltenden Krieg Russlands in der Ukraine verursacht werden", erklärte Gray.