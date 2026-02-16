Ukraine: Ex-Energieminister in Bestechungsfall festgenommen

Ein ehemaliger ukrainischer Energieminister ist im Zusammenhang mit einer weitreichenden Korruptionsaffäre festgenommen worden. Ihm werden unter anderem Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung am Montag mitteilte. Einen Namen nannte die Behörde nicht.

Der frühere Minister wurde den Angaben zufolge am Wochenende bei dem Versuch festgenommen, die Ukraine zu verlassen.

Von 2021 bis 2025 war Herman Haluschtschenko ukrainischer Energieminister. Darauf folgten ein paar Monate als Justizminister, ehe der Politiker rund um Korruptionsvorwürfe suspendiert wurde, und er anschließend zurücktrat.