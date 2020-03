Ukraine: Erstmals wird eine Frau Generalstaatsanwältin

In der Ukraine wird zum ersten Mal in der Geschichte der Ex-Sowjetrepublik eine Frau den Posten der Generalstaatsanwältin übernehmen. Das ukrainische Parlament hat am Dienstag mit deutlicher Mehrheit für die von Staatschef Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene Kandidatin, Irina Wenediktowa, gestimmt. Die 41 Jahre alte Juristin leitete bislang geschäftsführend das staatliche Ermittlungsbüro und trieb auch die Untersuchungen gegen Ex-Präsident Petro Poroschenko voran.

Ermittlungen wegen Korruption

Gegen den im April 2019 abgewählten Poroschenko laufen knapp ein Dutzend Vorermittlungen unter anderem wegen Korruption, Unterschlagung und Landesverrat. Mit Wenediktowa als Chefanklägerin könnten diese Verfahren vor Gericht gebracht werden.



Der bisherige Generalstaatsanwalt, Ruslan Rjaboschapka, wurde Anfang März nach knapp einem halben Jahr im Amt entlassen.