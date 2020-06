Keine Waffenruhe: Rebellen nehmen Debaltsewe ein

Nach und nach hatte sich der Zangengriff pro-russischer Milizen um die Stadt Debaltsewe geschlossen – begleitet von schweren Kämpfen. Am Dienstag drangen pro-russische Verbände in die Stadt selbst vor. Schwere Kämpfe wurden vom Bahnhof und dem Polizeihauptquartier gemeldet. Berichtet wurde von exzessivem Artillerie-Einsatz und davon, dass russische Spezialkommandos und Panzereinheiten an dem Vorstoß in großer Zahl beteiligt seien. Am Nachmittag meldeten die Separatisten die faktische Einnahme der Stadt. Das Innenministerium in Kiew bestätigte Straßenkämpfe. "Die Terroristen haben Teile der Stadt unter ihrer Kontrolle", teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Dienstag online mit. Zudem gab die ukrainische Armee erstmals zu, dass die prorussischen Separatisten "mehrere" Militäreinheiten in Debalzewe eingekesselt haben. Es gebe weiter "heftige Kämpfe".

Keine Rede ist mehr von Waffenstillstand in der Ukraine. Nach dessen formellem Inkrafttreten am Sonntag sollten die Konfliktparteien am Dienstag beginnen, ihre schweren Waffen zurückzuziehen. Laut dem Abkommen von Minsk müssten sich die Separatisten auf die Linie vom 19. September 2014 zurückziehen – Debaltsewe läge dann auf dem Gebiet der ukrainischen Armee.