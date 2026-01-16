Wahl in Uganda: Langzeit-Präsident liegt bei Auszählung klar vorn

In Uganda zeichnet sich bei der Präsidentschaftswahl ein deutlicher Vorsprung des seit 40 Jahren an der Macht befindlichen Amtsinhabers Yoweri Museveni ab. Rund 76 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen entfielen auf den 81-Jährigen, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Sein einzig zugelassener Herausforderer, der beliebte Sänger Bobi Wine, habe rund 20 Prozent der Stimmen erhalten. Gleichzeitig wurde am Donnerstag auch das Parlament gewählt.

Dabei kam es an vielen Wahllokalen zu stundenlangen Verzögerungen, da biometrische Geräte zur Wähleridentifizierung nicht funktionierten, wie der Sender NTV Uganda berichtete. Die Stimmabgabe fanden unter massiver Polizeipräsenz statt, da bereits der Wahlkampf von Spannungen und Gewalt geprägt war. So hatten die Behörden bereits am Dienstag den Internetzugang im ganzen Land abgeschaltet, mit der Begründung, die Verbreitung von Falschinformationen unterbinden zu wollen. Wine, der wegen seiner sozialen Herkunft auch "Ghetto President" genannt wird, warf am Donnerstag den Behörden in Sozialen Medien massiven Wahlbetrug vor. Im Wahlkampf hatte sich der 43-Jährige vor allem an junge Menschen gerichtet. Sie sind frustriert über die schlechten wirtschaftlichen Chancen in einem Land, in dem das Durchschnittsalter bei nur gut 16 Jahren liegt. Sicherheitskräfte hatten wiederholt das Feuer auf Veranstaltungen von Wine eröffnet. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet und Hunderte seiner Anhänger festgenommen.