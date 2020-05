Tumulte bei Aktion von Nationalisten-Partei

Die schwere Krise in Griechenland treibt der ultra-nationalistischen Partei „ Goldene Morgenröte“ immer mehr Anhänger zu. Und diese erregt mit rassistischen Aktionen vermehrt Aufsehen. Am Donnerstag stoppte die Polizei in Athen eine öffentliche Lebensmittelausgabe der „ Morgenröte“. Deren Aktivisten wollten explizit „nur Griechen“ mit den Hilfen versorgen. Als die Beamten auf dem zentralen Syntagma-Platz einschritten, kippten die „ Morgenröte“-Mitarbeiter die Lebensmittel einfach aus dem Lastwagen mitten auf die Straße.

Doch damit nicht genug: Ein Abgeordneter der Nationalisten-Partei attackierte schließlich noch den Bürgermeister von Athen. Giorgos Germenis stürmte einen nahe gelegenen Sozialmarkt, wo Stadt-Chef Giorgos Kaminis an Kinder Osterkerzen verteilte. Ein Faustschlag verfehlte Kaminis, traf jedoch ein 12-jähriges Mädchen, hieß es am Donnerstag in griechischen Medien. Kaminis hatte zuvor die Aktion der " Morgenröte" als "rassistisch, hasserfüllt und xenophob" bezeichnet und ließ die Verteilung unterbinden.