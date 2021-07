Erdogan setzt auf versöhnliche Außenpolitik

Nach der Verbesserung der Beziehungen zu Russland und Israel bleibt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in der Außenpolitik auf Versöhnungskurs.

"Die gegenseitigen Schritte der letzten Wochen geben Hoffnung für die Zukunft. Wir reparieren die angespannten Beziehungen wieder und überwinden die Krisen, ausgelöst durch die syrische Angelegenheit, Terror und unechte Spannungen", teilte Erdogan am Montag anlässlich der Feiertage zum Ende der Fastenzeit auf seiner Website mit. "Wir beseitigen die Hindernisse auf unserem Weg, eines nach dem anderen."

Regierungsvertreter Israels und der Türkei hatten vergangene Woche ein Versöhnungsabkommen unterzeichnet, das jahrelange Eiszeit zwischen den ehemaligen Bündnispartnern beenden soll. Auch an Russland hatte sich die Türkei nach monatelangen Spannungen wieder angenähert.

Unterdessen wies Ministerpräsident Binali Yildirim Gerüchte über eine Öffnung der Luftwaffenbasis Incirlik für russische Kampfflugzeuge zurück. In der Hauptstadt Ankara sagte er bei der Vorstellung eines Wirtschaftspakets, solche Pläne gebe es zunächst nicht. Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte am Wochenende in einem Interview mit dem Sendert TRT Haber gesagt, dass der Stützpunkt Incirlik für Partner im Kampf gegen die Terrormiliz IS offen sei.