Türkei: Inhaftierter US-Pastor Brunson kommt frei

Der in der Türkei seit zwei Jahren festgesetzte US-Geistliche Andrew Brunson kommt frei. Ein Gericht in Aliaga ordnete am Freitag die Aufhebung des Hausarrestes und der Ausreisesperre des evangelikalen Pfarrers an. Zuvor hatte die türkische Staatsanwalt am Freitag die Aufhebung gerichtlicher Auflagen gefordert.

Das Gericht in Aliaga bei Izmir verhängte zwar am Freitag eine Haftstrafe von drei Jahren und einem Monat für die Unterstützung einer Terrororganisation. Wegen der abgeleisteten Untersuchungshaft und seines guten Verhaltens während des Verfahrens wurde Brunson jedoch freigelassen.

Die Inhaftierung hatte zu einer schweren Krise zwischen der Türkei und den USA geführt. Ihm wird Terrorismus vorgeworfen.