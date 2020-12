Tschechien fährt Ski und lässt Geschäfte offen

Es war Premier Andrej Babis merklich unangenehm, als er am Donnerstag, den neuerlichen harten Lockdown für Tschechien bekannt geben musste. Er entschuldigte sich mehrfach, sprach von einer schweren Entscheidung, die auch ihn schmerze. Doch die Infektionszahlen sind erneut dramatisch gestiegen - sie pendeln so täglich um die 8000 - und nähern sich bedrohlich wieder jenen Tagen im Herbst, als das Land die höchsten Infektionszahlen europaweit hatte. Zwar betont Gesundheitsminister Blatnik, dass die Spitäler und Intensivstationen die Situation noch meistern könnten, doch auch in Tschechien hat sich das Virus vor allem in den Altenheimen ausgebreitet und sorgt dort für täglich mehr Todesfälle.