Der künftige US-Präsident Donald Trump hat allen ein frohes neues Jahr gewünscht - auch seinen "vielen Feinden". Wie üblich schickte Trump seine Botschaft am Samstag über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Neujahrsgrüße sandte der Immobilienmilliardär auch an all diejenigen, "die mich bekämpft haben und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen".

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!