Trump verlangt von Justizminister Ende der Russland-Ermittlungen

Mueller untersucht seit mehr als einem Jahr die mutmaßlichen russischen Einmischungen zugunsten Trumps in den Wahlkampf 2016 und mögliche diesbezügliche Absprachen zwischen dem Team des heutigen Präsidenten und Moskau.

Erst vergangenen Sonntag warf Trump Mueller vor, dass er Interessenskonflikte habe, weil er in einer "üblen Geschäftsbeziehung" mit dem Präsidenten gestanden sei. Trump hatte in der Vergangenheit bereits Andeutungen hinsichtlich möglicher Interessenskonflikte Muellers gemacht. In seinen Tweets vom Sonntag ging er darauf jedoch erstmals öffentlich im Detail ein. "Wird Robert Mueller jemals seine Interessenskonflikte mit Präsident Trump offenlegen, darunter die Tatsache, dass wir eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung hatten und ich ihn als FBI-Chef abgelehnt habe (einen Tag vor seiner Nominierung als Sonderermittler) und Comey ist sein enger Freund", twitterte Trump in dem Kurzbotschaftendienst.