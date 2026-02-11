Trump bevorzugt nach Treffen mit Netanjahu Deal mit Iran

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu klargemacht, dass er im Iran-Konflikt weiter auf Verhandlungen setzt.

Er habe darauf bestanden, dass die Gespräche mit dem Iran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Abkommen zustande kommen kann, schrieb Trump auf Truth Social. Wenn ja, wäre das die von ihm bevorzugte Option. Israel hatte wiederholt vor einem Abkommen gewarnt, das sich nur auf das Atomprogramm beschränkt.