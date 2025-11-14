US-Regierung baut Sicherheitsbereich aus: 50.000 neue Stellen

Die US-Regierung hat seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump 50.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Der oberste Personalchef der Regierung, Scott Kupor, sagte am Donnerstagabend, es gebe größtenteils im Bereich der nationalen Sicherheit Neueinstellungen. Dies widerspiegele den politischen Fokus der US-Regierung.

Der Großteil der neuen Mitarbeiter, über den die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtet hatte, arbeite bei der Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement).