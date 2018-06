Trump und Kim treffen einander in Luxushotel auf Sentosa Island

Der für Dienstag kommender Woche geplante Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un findet auf der zum Stadtstaat Singapur gehörenden Freizeitinsel Sentosa statt. Das historische Treffen wird in dem auf der Insel gelegenen Hotel "Capella" abgehalten, wie Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag in Washington mitteilte.

Das Luxushotel wurde von US-Diplomaten als Gipfelort ausgesucht, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Insiderkreisen erfuhr. Das Hotel liegt relativ weit entfernt von den dichtbevölkerten Wohngebieten Singapurs und lässt sich deshalb gut absichern. Die Insel ist zudem nur durch eine einzige Brücke mit dem Festland verbunden, die sich leicht für den Autoverkehr sperren lässt.