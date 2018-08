Trump-Tweet löst diplomatische Krise mit Südafrika aus

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Tweet über geplante Reformen der Landwirtschaft in Südafrika die Regierung in Pretoria verärgert. Südafrika weise das "begrenzte Verständnis" von Trump zurück, hieß es am Donnerstag in einem offiziellen Tweet der südafrikanischen Regierung. Die Kurzbotschaft des US-Präsidenten solle die Nation spalten und erinnere an die koloniale Vergangenheit.

Trump hatte am Mittwoch getwittert: "Ich habe Außenminister Pompeo aufgefordert, die Beschlagnahmungen und Zwangsenteignungen von Ländereien und Farmen sowie die vielfachen Tötungen von Farmern genau zu untersuchen." Die diplomatischen Verstimmungen schlugen sofort auf die südafrikanische Währung durch: Der Rand gab in der Nacht zum Donnerstag 1,5 Prozent zum Dollar nach.