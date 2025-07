Trump und Selenskij wollen am Freitag miteinander telefonieren

US-Präsident Donald Trump und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskij werden einem Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich am Freitag miteinander telefonieren. Dabei werde es um den abrupten Stopp einiger wichtiger Waffenlieferungen der USA an die Ukraine gehen, berichtete die Financial Times am Donnerstag unter Berufung auf mit den Planungen vertraute Personen. Selenskij werde auch mögliche künftige Waffenverkäufe ansprechen.

US-Beamte hatten zuvor einen vom Weißen Haus angekündigten Stopp von US-Waffenlieferungen an die Ukraine relativiert. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte am Mittwoch (Ortszeit), das US-Verteidigungsministerium biete Trump "weiterhin robuste Optionen für die militärische Unterstützung der Ukraine, die mit seinem Ziel, diesen tragischen Krieg zu beenden, im Einklang stehen".