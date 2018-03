Trump rechtfertigt seine Glückwünsche an Putin

US-Präsident Donald Trump hat seine Glückwünsche zur Wiederwahl seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin gegen Kritik verteidigt. "Mit Russland (und anderen) klarzukommen ist gut und nicht schlecht", erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter. Russland könne bei Themen wie Nordkorea, Syrien, der Ukraine, der Extremistenmiliz IS, dem Iran oder dem Rüstungswettlauf helfen.

Trump hatte Putin zur Wiederwahl gratuliert und hat damit Kritik von Politikern seiner eigenen Republikaner und der Demokraten auf sich gezogen. Sie zweifeln an einem fairen Ablauf der Wahl in Russland.

Warnung in Großbuchstaben

Nach einem Bericht der Washington Post hatten Trumps eigene Berater empfohlen, in dem Telefonat am Dienstag nicht zu gratulieren und dies in einer schriftlichen Einweisung für das Gespräch sogar in Großbuchstaben vermerkt. "GRATULIEREN SIE NICHT" soll demnach auf dem Zettel gestanden sein.

Ein Vertrauter Trumps sagte nun, der Präsident sei verärgert, dass diese Information an die Öffentlichkeit gekommen sei. Stabschef John Kelly ist demnach "frustriert und tief enttäuscht".