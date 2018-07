Trump-Putin-Gipfel unter üblen Vorzeichen

Mit seinen Justizbehörden steht Donald Trump ohnehin auf Kriegsfuß, ob sie ihm nun bei seiner Einwanderungspolitik in die Quere kommen oder seinen Beziehungen mit Russland nachspüren. Die Anklage, die sein Justizministerium und Sonderermittler Mueller nun veröffentlicht haben, kommt dem US-Präsidenten besonders ungelegen. Ausgerechnet vor dem heutigen Gipfel mit dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki klagt Mueller zwölf russische Agenten an. Diese hätten im US-Wahlkampf 2016 Trumps Gegnerin Hillary Clinton und die Demokratische Partei gehackt. Die Spione, so stellt der Bericht unmissverständlich fest, hätten im „offiziellen“ Auftrag gehandelt, also unter Kommando des Kreml.