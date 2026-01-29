Putin soll laut Trump zugesagt haben, Angriffe auf Kiew eine Woche auszusetzen
"Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen Städte zu schießen", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington und fügte an: "Und er hat dem zugestimmt, und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett."
