Putin soll laut Trump zugesagt haben, Angriffe auf Kiew eine Woche auszusetzen

U.S. cabinet meeting at the White House
"Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen Städte zu schießen", sagte Trump am Donnerstag.
29.01.26, 18:40

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte für eine Woche auszusetzen.

Ukraine-Krieg: Laut US-Thinktank 1,2 Millionen russische Soldaten verwundet oder tot

"Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen Städte zu schießen", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington und fügte an: "Und er hat dem zugestimmt, und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett."

