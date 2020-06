Trump nimmt Weltstrafgerichtshof ins Visier

Internationale Organisationen oder Abmachungen waren Donald Trump schon immer ein Dorn im Auge: Aus dem Pariser Klimaschutzabkommen stieg er aus, und an die Weltgesundheitsorganisation WHO will er kein Geld mehr überweisen (angeblich China-hörig). Jetzt hat sich der Chef im Weißen Haus den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vorgenommen. Weil dessen Ermittler gegen US-Soldaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan vorgehen könnten, drohte Trump mit Sanktionen. So könnte der Besitz betroffener Personen in den USA eingefroren werden. IStGH-Mitarbeiter sprechen von einem Angriff auf die internationale Rechtsstaatlichkeit.

USA: Angriff auf US-Bürger

"Wir können und wollen nicht dabei zusehen, wie unsere Leute von einem korrupten Gericht bedroht werden", sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Justizminister William Barr kündigte an, sein Ministerium werde die Sanktionen "im vollen Umfang des Gesetzes" umsetzen.

Das Weiße Haus teilte mit, der Präsident habe auch die Ausweitung der Visabeschränkungen gegen Mitarbeiter des Strafgerichtshofs und deren Angehörige genehmigt. Die Handlungen des Gerichts stellten einen Angriff auf die Rechte der Amerikaner dar und bedrohten die nationale Sicherheit. Die Vereinigten Staaten würden jede notwendige Maßnahme ergreifen, um ihre Bürger und Verbündeten vor ungerechtfertigter Verfolgung durch das Gericht zu schützen.