Trump lässt Iran Zeit bei der Konfliktlösung

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran bei der Lösung des Atomkonflikts Zeit eingeräumt. "Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie können sich Zeit lassen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) am Rande eines bilateralen Treffens beim G-20-Gipfel in Osaka ( Japan) mit Indiens Präsidenten Narendra Modi. "Es gibt absolut keinen Zeitdruck."

Er fügte hinzu: "Hoffentlich wird es am Ende gut gehen. Wenn es das tut - großartig. Wenn es das nicht tut, werden Sie davon hören", sagte Trump.