"Fühle mich geehrt": Kennedy Center wird zu Trump-Kennedy Center

Das Kennedy Center in Washington wird nach dem Willen des Kuratoriums in Trump-Kennedy Center umbenannt. Das gab das Weiße Haus bekannt. Sprecherin Karoline Leavitt postete auf X: "Herzlichen Glückwunsch an Präsident Donald J. Trump und ebenso herzlichen Glückwunsch an Präsident Kennedy, denn dies wird auch in Zukunft ein wirklich großartiges Team sein!"

Trump, der kurz nach Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen hatte und selbst den Vorsitz übernahm, reagierte in einer Pressekonferenz erfreut: "Ich war überrascht davon. Ich fühlte mich dadurch geehrt." Seine Regierung habe das Gebäude gerettet, sagte Trump. Das Gebäude sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Und jetzt sei es sehr solide, sehr stabil. Es hatte in den vergangenen Wochen Arbeiten an der Außenfassade gegeben.

Kritikerin wurde bei virtuellem Meeting stummgeschaltet

Ein Mitglied des Kuratoriums, die Demokratin Joyce Beatty aus Ohio, hatte eigenen Angaben zufolge versucht, sich gegen die Namensänderung zu äußern. Sie sei aber bei einem virtuellen Meeting dazu stummgeschaltet worden, sagte sie der New York Times. Erst Anfang Dezember war das Friedensinstitut in Washington in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt worden.