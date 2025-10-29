"Das ist schade": Verfassung hindert Trump an erneuter Kandidatur

US-Präsident Donald Trump sieht sich durch die US-Verfassung an einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit gehindert. "Wenn man sie liest, ist es ziemlich klar – ich darf nicht kandidieren. Das ist schade", sagte Trump am Mittwoch vor Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Südkorea.

Gibt keinen Weg, Verfassung rechtzeitig zu ändern

Seit seiner Wiederwahl im November hatte Trump wiederholt öffentlich mit der Idee einer erneuten Kandidatur gespielt.